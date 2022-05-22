Сергей Притула призвал форсировать конфискацию российских активов в Украине

Масштабная конфискация российских активов в Украине станет примером и стимулом для западных стран-партнеров более решительно действовать против России. Об этом в видеообращении заявил известный волонтер, телеведущий Сергей Притула, пишет УНН.

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"Какого черта украинцы последнее достают из карманов, в тот самый момент, когда в Украине спокойно действует огромное количество бизнеса, конечными владельцами которого являются россияне. Это нормально?.. Нет больше такого: хороший или плохой россиянин. Гражданин РФ — нах…р под санкции, и забрать все, что у вас есть. Потому что вы все эти годы наблюдали, как ваша страна убивает наших граждан, и ваши активы — это мизер, который РФ должен заплатить Украине", — сказал Притула.

В качестве примера он привел Александра Фридмана, владеющего "Альфа-Банком", "Киевстаром" и "Моршинской" и уже пытается получить паспорт гражданина Украины, чтобы сохранить бизнесы. Под конфискацию должны попасть активы владельца "Метинвеста" и бизнес-партнера Рината Ахметова Вадима Новинского, россиян Александра Бабакова, Константина Григоришина и всех остальных.

По мнению Притулы, от эффективности действий Украины в этом направлении будет зависеть судьба российских активов во всем мире: "Согласитесь, выглядит странно, когда мы требуем от всего мира арестовать российское имущество, заморозить их счета, арестовать их яхты и пентхаусы, а сами этого не делаем".

Он напомнил, что, одобрив конфискацию, Верховная Рада создала весь необходимый правовой механизм. Теперь власть должна немедленно воспользоваться им. "Закон принят, у правительства инструмент, а есть ожидания справедливости… Как наши ребята охотятся за россиянами на поле боя, также и вы должны охотиться за российскими капиталами. Украинцы этого не просто ждут, они требуют", — заявил Притула.

Напомним, 12 мая Верховная Рада приняла закон о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц с учетом предложений Президента. За соответствующий законопроект №7194 проголосовало 308 народных депутатов. Закон разрешает конфисковать имущество россиян и белорусов, а также тех, кто поддерживает войну России против Украины. В составленный НАПК список уже вошли 11 тыс. физических и 3 тыс. юридических лиц, а также 128 тыс. объектов. Решение о национализации имущества будет принимать Высший антикоррупционный суд. После изъятия активы переходят в управление правительства.