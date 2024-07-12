Сеть аптек "Желаем здоровья" передала для больницы Охматдет 1 000 000 гривен

8 июля 2024 года стало черной страницей в истории детской больницы "Охматдет". Утром этого дня вражеская ракета нанесла сокрушительный удар по отделению токсикологии, серьезно повредив еще четыре корпуса больницы. Это стало большой трагедией для всех, кто работает и лечится в "Охматдете".

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Ежегодно больница принимает более 20 000 детей, оказывая медицинскую помощь тяжелым больным и пациентам, нуждающимся в постоянном медицинском надзоре. В результате ракетного удара погибли люди, были разрушены медицинское оборудование и инфраструктура, что значительно усложняет оказание неотложной медицинской помощи.

Сеть аптек "Желаем здоровья" выражает искренние соболезнования семьям погибших, всем пострадавшим, их близким и работникам больницы "Охматдет".

"Мы глубоко сочувствуем семьям, которые потеряли своих близких в результате этой трагедии. Мы надеемся и верим, что наш взнос в размере 1 000 000 гривен передан через Благотворительный Фонд Охматдет "Здоровое детство" поможет ускорить процесс восстановления и оказания медицинской помощи детям, нуждающимся в нужде лечение.

Мы понимаем, что каждый день для пациентов "Охматдета" имеет большое значение и насколько помощь очень важна для больницы. Поскольку необходимо срочно восстановить разрушенные отделения и обеспечить медицинским персоналом все необходимые ресурсы для продолжения лечения пациентов, чтобы продолжать спасать жизнь и здоровье еще тысячи детей", - говорится в сообщении.

Поддержка больницы в это сложное время не только проявлением человечности, но и инвестицией в будущее нашей нации. Эта трагедия напоминает нам о важности солидарности и помощи нуждающимся. Надеемся, что благодаря совместным усилиям удастся восстановить больницу и обеспечить детям необходимое лечение.