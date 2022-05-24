Школы полного дня приглашают детей на учебу во Львове и Киеве

Команда сети школ КГДШ в Киеве и Львове активно работает над тем, чтобы и нынешние, и новые ученики начали учебный год с четкими алгоритмами, форматами и сценариями

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Не прекращать учиться и учить во время войны – значит, защищать образовательный фронт. А еще это значит развиваться, чтобы развивать нашу страну. Ученики сети школ КМДШ, как и многие другие школьники Украины, во время войны учились онлайн, даже из разных уголков мира.

Не так мечтали завершить учебный год украинские дети, но надеемся, что с сентября каждый первоклассник и школьник начнет обучение в любимой школе: будь то в традиционном формате или в каком-то совершенно другом, но хорошо продуманном, а главное, эффективном.

Команда сети школ КГДШ в Киеве и Львове активно работает над тем, чтобы и нынешние, и новые ученики начали учебный год с четкими алгоритмами, форматами и сценариями. Школы приглашают детей на учебу во Львове и Киеве – с 1 по 11 класс.

КМДШ – это:

10 лет опыта, три школы в двух городах Украины, три выпускных класса.

10 лет опыта, три школы в двух городах Украины, три выпускных класса. Авторские программы, в частности, формационная программа, призванная способствовать возникновению и развитию компетенций современного человека. Это происходит через групповые проекты, индивидуальные беседы с тьютором или ментором, студии и т.д.

призванная способствовать возникновению и развитию компетенций современного человека. Это происходит через групповые проекты, индивидуальные беседы с тьютором или ментором, студии и т.д. Углубленное изучение английского с привлечением носителей. КМДШ во Львове подтвердила статус официального центра по подготовке к Кембриджским экзаменам; ученики киевской КМДШ одержали победу в одном из раундов Harvard College World Schools Debate Invitational 2021. В этих дебатах приняли участие более 185 команд по всему миру.

статус официального центра по подготовке к Кембриджским экзаменам; ученики киевской КМДШ одержали победу в одном из раундов Harvard College World Schools Debate Invitational 2021. В этих дебатах приняли участие более 185 команд по всему миру. Профессиональные погружения в старшей школе, профориентационные факультеты, где преподают известные украинские предприниматели, представители медиа и IT.

Профессиональные погружения в старшей школе, профориентационные факультеты, где преподают известные украинские предприниматели, представители медиа и IT. Проектный подход. Десятилетний опыт школы показывает, что обучение через проекты эффективно, ведь ученики усваивают знания комплексно, учатся генерировать идеи, у детей развивается навык анализа и критического мышления. Например, в школе начали конкурс бизнес-идей «Бомба-ракета», на котором учащиеся представляют идеи собственных стартапов, предлагают стратегии развития на рынке Украины, а оценивает проекты жюри – известные украинские предприниматели.

Проектный подход. Десятилетний опыт школы показывает, что обучение через проекты эффективно, ведь ученики усваивают знания комплексно, учатся генерировать идеи, у детей развивается навык анализа и критического мышления. Например, в школе начали Кроме практического подхода к обучению, в школе выделено пять базовых ценностей, которыми руководствуется и команда, и учащиеся – ответственность, развитие, креативность, уважение, взаимодействие. Формирование каждой из этих ценностей интегрировано во всю жизнь школы.

Зажечь огонек исследования, мотивировать, зарядить на творения, дать инструмент, с помощью которого ребенок сможет учиться и обновлять знания как в 8, так и в 18 или 28 лет – одна из главных задач школы.

Узнать больше об обучении можно на сайте школы.