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США планируют упростить въезд некоторым категориям украинцев
Соединенные Штаты Америки собираются упростить въезд отдельным категориям граждан Украины.
Об этом пишет Reuters.
По данным агентства, въезд хотят упростить тем, кто имеет родственников-граждан США или обладателей вида на жительство. Им могут ускорить получение виз.
Кроме того, особое внимание уделят активистам, представителям ЛГБТ- сообщества, журналистам и другим "потенциально уязвимым группам".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также в США планируют увеличить количество чиновников и работников иммиграционной службы, которые будут обрабатывать такие заявки.
Отметим, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Украину с 24 февраля по 20 марта покинули 3,49 миллиона человек. Большинство бегущих от войны украинцев обосновались в соседних странах, при этом 2,083 миллиона въехали в Польшу.
А Чехия уже вплотную подошла к тому числу беженцев из Украины, которых она способна принять без особых проблем. В настоящее время там уже более 270 тысяч украинцев.
Напомним, правительство Канады запустило временную миграционную программу для граждан Украины в связи с войной.
Также Финляндия готова принять десятки тысяч беженцев из Украины.