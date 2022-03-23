США планируют упростить въезд некоторым категориям украинцев

Соединенные Штаты Америки собираются упростить въезд отдельным категориям граждан Украины.

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Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, въезд хотят упростить тем, кто имеет родственников-граждан США или обладателей вида на жительство. Им могут ускорить получение виз.

Кроме того, особое внимание уделят активистам, представителям ЛГБТ- сообщества, журналистам и другим "потенциально уязвимым группам".

Также в США планируют увеличить количество чиновников и работников иммиграционной службы, которые будут обрабатывать такие заявки.

Отметим, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Украину с 24 февраля по 20 марта покинули 3,49 миллиона человек. Большинство бегущих от войны украинцев обосновались в соседних странах, при этом 2,083 миллиона въехали в Польшу.

А Чехия уже вплотную подошла к тому числу беженцев из Украины, которых она способна принять без особых проблем. В настоящее время там уже более 270 тысяч украинцев.

Напомним, правительство Канады запустило временную миграционную программу для граждан Украины в связи с войной.

Также Финляндия готова принять десятки тысяч беженцев из Украины.