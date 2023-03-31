Студии Lionsgate выпустила фильм "Джон Вик 4" в прокат в РФ. В Минкульте осудили двойную политику компании

Американская студия Lionsgate выпустила фильм "Джон Вик 4" в официальный российский прокат. Министерство культуры и информационной политики осудило это решение и напомнили о войне в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В ведомстве напомнили, что год назад в ответ на полномасштабное военное вторжение РФ в Украину мировые кинокомпании – Disney, Sony, Warner Bros., Universal, Paramount отменили все свои премьеры фильмов в стране-террористе. Среди них была и голливудская студия Lionsgate.

Однако неделю назад, несмотря на продолжающийся вооруженный конфликт и всеобщий мировой бойкот, лента "Джон Вик 4" из Киану Ривзом в главной роли преодолела "культурный занавес" и официально появилась в российских кинотеатрах. Выход ленты объяснили тем, что были предварительные контракты и обязательства, которые нужно было выполнить.

"Министерство культуры и информационной политики Украины решительно осуждает решение Lionsgate выпустить ленту "Джон Вик 4" в официальный российский прокат. Абсолютно недопустимо вести двойную политику: заявлять об остановке бизнеса с Россией и одновременно выполнять существующие контракты с россиянами, даже если они были заключены раньше", – говорится в заявлении министерства.

Как отмечается, за первый уик-энд проката фильм собрал в России около 300 миллионов рублей (около 4 млн. долларов США).

"Lionsgate и все, кто планирует повторить подобное решение в будущем до того, как Россия прекратит варварские убийства мирных украинцев и понесет справедливую ответственность за действия в Украине, должны осознать: все вырученные от официальных премьер в РФ средства почти наверняка пойдут на ракетные обстрелы мирных украинских городов и продолжение российского террора против украинцев", - подчеркнули в Минкульте.

Напомним, украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" стал самым кассовым анимационным проектом за всю историю украинского кинопроката, обойдя "Ледяное сердце 2", "Пой 2" и "Секреты домашних животных 2".