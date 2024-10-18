Суд арестовал скважины, из которых незаконно добывали минеральные воды на сотни миллионов гривен

Сотрудники ГБР в рамках досудебного расследования установили факт незаконной добычи минеральной воды с участием менеджеров одного из профсоюзных объединений Украины и других юридических лиц.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что в ходе проведения обысков была изъята бухгалтерская документация и зафиксировано нарушение норм законодательства в части добычи минеральных вод. Также по ходатайству прокурора суд наложил аресты на скважины, из которых незаконно добывали минеральные воды.

Согласно законодательству все имущество общесоюзных общественных организаций бывшего СССР (к которым относится имущество профсоюзов и созданные им юридические лица), в том числе скважины минеральной воды, являются общегосударственной собственностью.

Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР

В чем суть дела

Следствие установило, что заместитель председателя профсоюзов Украины в сговоре с руководителями ряда государственных и частных санаториев организовал незаконную добычу минеральной воды и ее коммерческую реализацию.

Сообщается, что к сделке были привлечены несколько частных предприятий, которым незаконно отдавались преимущества по приобретению минеральной воды, добытой из скважин государственных санаториев, ее дальнейшего бутылирования и продаж в торговые сети.

При этом минеральная вода отпускалась подконтрольным предприятиям по заниженным ценам и вне установленных лимитов, чем наносился ущерб государству в больших размерах.

Досудебное расследование проводится по статьям присвоения или завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением, злоупотребления властью, служебной халатности, служебного подлога, предложения или предоставления неправомерной выгоды, создания преступной организации, незаконной добыче полезных ископаемых.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.