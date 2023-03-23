Суд оправдал свидетеля Иеговы в деле об уклонении от мобилизации

Тячевский районный суд Закарпатской области признал невиновным мужчину, который по религиозным мотивам сознательно уклонялся от призыва военной службы во время мобилизации.

Об этом говорится в приговоре суда от 20 марта, передает "Судебный репортер".

Гражданин 3 марта в помещении пункта постоянного сбора военнообязанных отказался получать повестку на призыв. Он объяснил, что отказался из религиозных убеждений. В качестве доказательства фигурант дела, в частности, предоставил суду справку, выданную главой руководящего комитета Центра свидетелей Иеговы, религиозной организации "Религиозный центр свидетелей Иеговы в Украине".

Согласно информации в документе, мужчина с 2016 года присоединился к религиозному сообществу.

В то же время мужчина заявил, что готов пройти альтернативную службу, которая не будет связана с боевыми действиями. Ранее он около двух лет проходил альтернативную срочную службу. При этом прокурор подчеркивал, что во время мобилизации в стране такой вариант не доступен.

Однако суд пришел к выводу, что фигурант "реализовал свое право на свободу совести и вероисповедания и на гарантированное ему Конституцией Украины право на прохождение альтернативной (невоенной) службы". Поэтому мужчину оправдали. Приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения.

Напомним, что когда гражданину вручают повестку в военкомат, то это не означает, что его сразу отправят на фронт. Это даже не означает, что его точно мобилизуют. Но после вручения повестки необходимо обязательно прийти в военкомат для проверки данных.