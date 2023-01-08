Только в Харьковской области за сутки полицейские отработали более тысячи сообщений и заявлений

В течение суток харьковские полицейские отработали 1038 заявлений и сообщений от граждан, сообщила пресс-служба МВД. В Харьковской области по подозрению в причастности к диверсионно-разведывательным группам и в проведении пропагандистской деятельности в территориальные подразделения доставлены для проверки семь человек.

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"На блокпостах правоохранители совместно с военными проверили 3182 транспортных средства. Составлены четыре административных материала в отношении водителей за управление ТС в состоянии опьянения", – рассказывают в министерстве.

Работы по обследованию и разминированию региона продолжаются. Сотрудники взрывотехнической службы НПУ с начала деоккупационных мероприятий обследовали территорию площадью почти 2043 га. Изъято 26958 взрывоопасных предметов, уничтожено из них – 4616.

"С начала деоккупации зарегистрировано 4404 военных преступления, из которых больше всего – 3943 – в соответствии со ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и 401 – по ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) УКУ", – говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область. Через сутки 7 января были атакованы город Мерефа, Чугуевский и Купянский районы.