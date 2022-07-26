Тяжелобольные и раненые украинцы могут подать заявку на медевакуацию, - Минздрав

Тяжелобольные украинцы или получившие травмы в результате войны могут подать предварительную заявку на Программу медицинской эвакуации.

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Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Для этого на сайте Минздрава в разделе Опрос следует заполнить анкету. Далее вы получите обратную связь. Каждый случай эвакуации рассматривается специалистами в отдельности.

"Подготовка пациента обычно длится от 3-4 дней до 2 недель, Минздрав обеспечивает коммуникацию с клиниками и международными партнерами. Транспортировка и лечение украинских граждан в рамках программы медевакуации финансируется международными организациями, а также принимающими украинцев странами", - отмечают в ведомстве.

Если пациент лечится в Украине, то расходы на лечение финансирует Национальная служба здоровья Украины в рамках Программы медицинских гарантий.

В целом, благодаря международной поддержке и взаимодействию с партнерами Минздраву удалось эвакуировать уже более 1 200 украинцев.

Ознакомиться с алгоритмом медицинской эвакуации можно по ссылке .

Кроме того, украинцы, пересекшие границу после 24.02.2022 года в поиске убежища от войны и получивших в этих странах статус беженцев/временной защиты, имеют право на безвозмездную медицинскую помощь наравне с гражданами этой страны.