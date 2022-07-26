- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Тяжелобольные и раненые украинцы могут подать заявку на медевакуацию, - Минздрав
Тяжелобольные украинцы или получившие травмы в результате войны могут подать предварительную заявку на Программу медицинской эвакуации.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Для этого на сайте Минздрава в разделе Опрос следует заполнить анкету. Далее вы получите обратную связь. Каждый случай эвакуации рассматривается специалистами в отдельности.
"Подготовка пациента обычно длится от 3-4 дней до 2 недель, Минздрав обеспечивает коммуникацию с клиниками и международными партнерами. Транспортировка и лечение украинских граждан в рамках программы медевакуации финансируется международными организациями, а также принимающими украинцев странами", - отмечают в ведомстве.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Если пациент лечится в Украине, то расходы на лечение финансирует Национальная служба здоровья Украины в рамках Программы медицинских гарантий.
В целом, благодаря международной поддержке и взаимодействию с партнерами Минздраву удалось эвакуировать уже более 1 200 украинцев.
Ознакомиться с алгоритмом медицинской эвакуации можно по ссылке .
Кроме того, украинцы, пересекшие границу после 24.02.2022 года в поиске убежища от войны и получивших в этих странах статус беженцев/временной защиты, имеют право на безвозмездную медицинскую помощь наравне с гражданами этой страны.