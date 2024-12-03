"Тысяча Зеленского": украинцы уже подали 900 тысяч заявок на детей

На третий день после запуска программы "Зимова єПідтримка" украинцы подали более 4 млн заявок на получение выплаты в размере 1000 гривен через приложение "Дія". Из них 900 тысяч касается выплат на детей. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Стратегии роста от ПриватБанка, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy и более 90 лидеров отрасли. Киев, 12 декабря, офлайн Забронировать участие

"Темпы подачи заявок от граждан на получение помощи от государства по программе "Зимова єПідтримка" остаются высокими. Это свидетельствует об актуальности и своевременности такой социальной поддержки для украинцев", — отметила Свириденко.

Основные показатели программы

· 900 тысяч заявок подано на детей;

· 2 млн 500 тыс. заявок поступило за первые сутки;

· 1 млн заявок – за вторые сутки.

65% пользователей составляют женщины, а 35% мужчины.

Что известно о программе

Программу "Зимова єПідтримка" инициировал президент Владимир Зеленский для предоставления социальной помощи гражданам в сложный зимний период.

Единоразовая выплата в размере 1000 гривен предусмотрена для всех украинцев, включая детей, которые находятся на подконтрольной территории Украины .

Запуск программы состоялся 1 декабря, и подать заявку можно было только через приложение "Дія".

С 4 декабря получить помощь можно уже через "Укрпочту", а с 10 декабря — в отделениях банков-партнеров.

Как подать заявку через "Дію"

· Установите или обновите мобильное приложение "Дія".

· В разделе "Сервисы" выберите "Зимова підтримка".

· Ознакомьтесь с условиями программы.

· Выберите получателя помощи.

· Выберите карту для зачисления средств.

· Проверьте данные заявки и подтвердите, что вы находитесь на территории Украины.

· После того, как заявка будет одобрена, средства поступят на выбранную в "Дії" карточку в течение 10 рабочих дней.

Как можно использовать средства

Помощь можно потратить на оплату коммунальных, медицинских, образовательных, транспортных или страховых услуг, купить лекарства, книги или оплатить услуги мобильной связи.

Также эти средства могут стать частью доната ВСУ.

Одноразовая государственная помощь в размере 1 тысячи гривен будет предоставляться украинцам, находящимся на территории Украины, в том числе детям. Все самое главное о программе поддержки – в инфографике Delo.ua.