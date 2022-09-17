У волонтера Антонова обыск. В сети советуют СБУ заняться коллаборантами и представителями пророссийских партий

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В Киеве сотрудники СБУ пришли с обыском к известному волонтеру Александру Антонову.

Об этом в Facebook сообщил бывший народный депутат Александр Черненко.

Он напомнил, что Антонов в первые дни полномасштабной войны в составе тероброны оборонял столицу. Был одним из первых, кто начал доставлять гуманитарку в Бучу, Гостомель и Бородянку. В то же время нынешний руководитель СБУ Киева и области Артем Бондаренко, который, по его данным, инициировал обыск, в наиболее критические для столицы дни "пересиживал в безопасном Львове".

"Теперь его подчиненные выполняют какой-то непонятный заказ. Хотя на самом деле вполне понятно. Было бы неплохо, если бы такую же активность столичное СБУ проявляло по отношению к коллаборантам, корректировщикам, бывшим представителям пророссийских партий", — написал Черненко.

Он добавил, что, исходя из работы СБУ, создается впечатление, что главные враги государства — украинская церковь и волонтеры.

Черненко напомнил властям об ответственности за преследование волонтеров: "Если заказчики и исполнители всех этих преследований думают, что им все сойдет с рук, то у меня для них плохая новость — не сойдет. Украинское общество по-прежнему категорически не воспринимало несправедливость со стороны власти и силовиков. А сейчас — и подавно. Отвечать придется очень скоро".

Как сообщалось, 8 сентября прошли обыски в квартирах львовских волонтеров Святослава Литинского и Назария Островского. В полиции сообщали, что якобы разоблачили мошенническую схему по присвоению средств благотворительного фонда. По информации СМИ, следственные действия проводились с процессуальными нарушениями.