Украина будет судить по трем статьям "зампреда Верховного суда ЛНР"

Государственное бюро расследований завершило расследование и передало в суд дело против бывшей судьи Апелляционного суда Луганской области, которая на оккупированной территории интегрировалась в судебную систему так называемой "ЛНР".

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Как сообщается в сообщении бюро, в 2014 году экс-судья не выехала на подконтрольную Украине территорию и сознательно вошла в состав так называемой "рабочей группы по законотворческой деятельности ЛНР" и разработала ряд "законопроектов" в сфере семейного, гражданского и земельного права.

Впоследствии фигурантка заняла должность "заместителя председателя Верховного суда ЛНР" и выносила фейковые судебные приговоры в отношении граждан Украины. Также она является главой комиссии по приему квалификационного экзамена на должности судей ЛНР.

Согласно обвинительному акту, экс-судье вменяют действия, направленные на насильственное изменение и свержение конституционного строя, лицом, являющимся представителем власти (часть 3 статьи 109 Уголовного кодекса); посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц (часть 2 статьи 110) и государственную измену (часть 1 статьи 111).

Личность обвиняемой в ГБР прямо не указывают, однако известно, что это Нина Кравченко, которая была судьей судебной палаты по гражданским делам Апелляционного суда Луганской области.

О подозрении женщине было сообщено еще в начале августа 2021 года, впоследствии ее публично вызвали на допрос в Северодонецк. Таким образом, на завершение расследования ГБР потребовался еще год.