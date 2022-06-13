Украина начала подготовку к "Евровидению-2023", — Офис Президента

В Украине стартовала подготовка к проведению финала песенного конкурса "Евровидение-2023". С учетом военного положения к процессу решили привлечь Министерство обороны и Министерство внутренних дел Украины.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Главный вопрос для нас и Европейского Союза – безопасность. Для того чтобы обеспечить удобную логистику, а главную безопасность рассматриваем различные локации. Какие пока не можем анонсировать", — рассказал Тимошенко.

Напомним, что на конкурсе "Евровидение" в 2022 году, проходившем в итальянском Турине, победила украинская группа Kalush Orchestra с песней "Стефанія". По традиции конкурса, в следующем году он должен проходить в стране-победительнице.

В Украине финал "Евровидения" пройдет уже третий раз. Первый раз это произошло в 2005 году, после победы в турецком Стамбуле Русланы с песней Wild Dances, а второй раз - в 2017 году, после победы в шведском Стокгольме Джамалы с песней "1944".

Ранее, 10 июня, Кабинет министров уже создал организационный комитет по подготовке и проведению в Украине международного песенного конкурса и утвердил его состав.