Украина вернула тела своих 19 защитников

В ходе очередной операции по передаче тел погибших военных украинская сторона вернула тела 19 своих защитников. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 19 своих защитников", — сказано в сообщении.

Операция проводилась при содействии с Уполномоченным по лицам, пропавшим без вести, Олега Котенка и ряда силовых структур Украины. Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Напомним, 9 августа в ходе проведения очередной операции по передаче тел погибших военных украинская сторона вернула тела 17 своих защитников.