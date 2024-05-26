Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме через денежные выплаты

Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме. Злоумышленники шлют сообщения через мессенджер о возможности получить денежные выплаты от украинских банков.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что на мессенджеры украинцев поступает рассылка от якобы Ощадбанка или других украинских банков о возможности получить денежную помощь.

Представители "Ощадбанка" предупреждают, что таких выплат на самом деле банк не производит.

"Напоминаем, банк никогда не спрашивает информацию о номере карты, CVV карточке. Ни в коем случае нельзя переходить по ссылке в таких сообщениях и вводить данные своих карт. Это может привести к потере средств со счета", — отмечают в "Ощадбанке".

Как подчеркивают в Минреинтеграции, в случае получения подозрительных писем, звонков или SMS-сообщений звоните в Контакт-центр "Ощадбанка" по телефону: 0 800 210 800 или в Контакт-центр своего банка.

Количество дел о мошенничестве побило 12-летний рекорд

По данным Офиса генпрокурора, в первом квартале 2024 года было открыто более 24 тыс. уголовных дел по ст. 190 "Мошенничество". Это гораздо больше, чем в аналогичный период прошлого года.

В 2023 году было открыто 82,6 тыс. уголовных производств о мошенничестве. Это в 2,6 раза больше, чем в 2022 году, когда впервые за продолжительное время в Украине наблюдался всплеск активности аферистов.

Заметим, в самых распространенных мошеннических схемах используются излом аккаунтов в соцсетях, фейковые сообщения о социальных выплатах и создание мошеннических сайтов о якобы социальных выплатах для обмана граждан.

Напомним, по результатам опроса более 112,9 тысячи интернет-пользователей, 11% украинцев стали жертвой мошенников с начала полномасштабного вторжения. Так, жертвами стали 13,6% женщин, но только 9,1% мужчин. В то же время чаще преступники обманывают молодежь в возрасте 18-24 лет (14% опрошенных) и старше 65 лет (11,5%).

Согласно опросу, почти треть жертв мошенников потеряли от их действий около 500 гривен, 14,8% - 500-1000 гривен, 13,8% - 1000-2000 гривен, 17,5% - 2-5 тысяч гривен, а еще четверть опрошенных потеряла более 5 тысяч гривен.

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