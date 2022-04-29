Украинцев призывают отказаться от посещений кладбища в этом году во время поминальных дней

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям призвали украинцев в этом году воздержаться от походов на кладбища во время поминальных дней.

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Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"В зависимости от региона поминальные дни в Украине, так называемые "гробки", в этом году приходятся на 1-3 мая. После Пасхи украинцы всегда спешат в места захоронения умерших родственников и близких, чтобы почтить память о них", - говорится в сообщении ГСЧС.

Спасатели призывают украинцев воздержаться от походов на кладбища, ведь на данный момент даже деоккупированные территории усеяны десятками тысяч взрывоопасных предметов.

"Сегодня даже деоккупированные территории усеяны десятками тысяч взрывоопасных предметов, требующих уничтожения. Зафиксированы также многие факты попадания боеприпасов на кладбища", - отметили в ГСЧС.

Напомним, ранее в КГГА жителей столицы просили воздержаться от посещения кладбищ на период действия военного положения и перенести визит до того момента, когда ситуация в городе станет более безопасной.