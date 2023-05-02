Украинцы могут выбрать дизайн новой почтовой марки в "Дії"

В "Дії" стартовал опрос о дизайне новой почтовой марки "Дети Победы рисуют Украину будущего", которую "Укрпочта" выпустит уже 1 июня, в Международный день защиты детей.

Об этом сообщил глава "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Он отметил, что дети из разных уголков Украины нарисовали будущее нашей страны. Из 350 работ экспертная команда "Укрпочты" выбрала 7 лучших.

"Один из этих эскизов превратится в настоящую почтовую марку. А какой именно – выбирать вам", - сообщил Смилянский.

Какие варианты?

1. По дороге в будущее

2. Счастье – это быть дома

3. Самая заветная мечта

4. Планета Украина

5. Все будет Украина!

6. Голубь мира

7. Желто-голубые мечты

Опрос продлится до 4 мая в приложении "Дія".

Результаты будут оглашены уже 5 мая.

Напомним, "Укрпочта" ввела в обращение почтовую марку "Kalush", посвященную победителям песенного конкурса "Евровидение-2022" группы Kalush Orchestra.