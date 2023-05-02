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Украинцы могут выбрать дизайн новой почтовой марки в "Дії"
В "Дії" стартовал опрос о дизайне новой почтовой марки "Дети Победы рисуют Украину будущего", которую "Укрпочта" выпустит уже 1 июня, в Международный день защиты детей.
Об этом сообщил глава "Укрпочты" Игорь Смелянский.
Он отметил, что дети из разных уголков Украины нарисовали будущее нашей страны. Из 350 работ экспертная команда "Укрпочты" выбрала 7 лучших.
"Один из этих эскизов превратится в настоящую почтовую марку. А какой именно – выбирать вам", - сообщил Смилянский.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Какие варианты?
1. По дороге в будущее
2. Счастье – это быть дома
3. Самая заветная мечта
4. Планета Украина
5. Все будет Украина!
6. Голубь мира
7. Желто-голубые мечты
Опрос продлится до 4 мая в приложении "Дія".
Результаты будут оглашены уже 5 мая.
Напомним, "Укрпочта" ввела в обращение почтовую марку "Kalush", посвященную победителям песенного конкурса "Евровидение-2022" группы Kalush Orchestra.