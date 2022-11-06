Украинцы с 14 декабря смогут оформлять водительские удостоверения и техпаспорт без пластика

В Украине можно будет регистрировать авто или оформить водительское удостоверение без использования пластиковых бланков. Такая возможность появится с 14 декабря 2022 года.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Кабинет министров Украины принял изменения в два постановления, регулирующие получение водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств. Согласно изменениям в ближайшей перспективе больше не будет обязательным получать пластиковые бланки документов о праве управления транспортными средствами и о регистрации транспортных средств", – говорится в сообщении.

То есть, будет выбор между получением услуг:

исключительно онлайн с оформлением только электронного варианта документов, дающих право управлять транспортными средствами;

или с оформлением традиционных пластиковых бланков водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства, например, в сервисном центре МВД.



Таким образом, электронные варианты документов, т.е. Е-удостоверение водителя и Е-свидетельство о регистрации транспортных средств могут стать единственными имеющимися у человека документами, дающими право управлять транспортными средствами. Если раньше при регистрации авто или при получении водительского удостоверения обязательным было оформление бланков этих документов, то с середины декабря возможно будет от бланков совсем отказаться.

Диджитализация услуг предполагает, что самостоятельно в несколько кликов можно будет оформлять обмен водительского удостоверения, проводить регистрационные действия с транспортными средствами в тех случаях, где осмотр специалистов экспертной службы МВД не является обязательным. Граждане смогут сэкономить, не платя за бланковую продукцию.

Напомним, в Варшаве граждане Украины могут за день в подразделении ГП "Документ" заменить старое водительское удостоверение на новое. Эта процедура может занимать день.