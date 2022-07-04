Украинцы смогут получать загранпаспорта и ID-карты за границей: где и когда

Правительство приняло постановление, позволяющее оформлять ID-карты и загранпаспорта в заграничных подразделениях Государственной таможенной службы. Первый пилотный проект уже стартовал в Варшаве.

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Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграций временно оккупированных территорий.

По словам первого замминистра МВД Евгения Енина, в польской столице с августа будет открыт центр Государственного предприятия "Документ".

Сейчас украинцы в Польше могут подать заявления-анкеты, обратившись в мобильные комплексы – специально обустроенные микроавтобусы.

"Первые документы можно будет получить уже в начале августа. Срок их изготовления сократится вдвое и составит до 20 дней", - заверил чиновник.

Следует отметить, что госпредприятие "Документ" завершает мероприятия по подготовке к началу стационарного обслуживания по принятию материалов для оформления паспортных документов.

В частности, в Украине по состоянию на 28 июня наблюдаются задержки в выдаче загранпаспортов и ID-карт из-за усложненной логистики доставки расходных материалов для изготовления документов.