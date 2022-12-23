Украинцы смогут получить электронное судебное решение в "Дії": стартует бета-тест услуги

С новой услугой в “Дії” украинцы смогут за несколько кликов получить электронное судебное решение с наложенной электронной подписью судей прямо в смартфоне. Документ имеет такую же юридическую силу, что и бумажный.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Продолжаем цифровизировать судебную систему Украины. В июле внесли изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей", чтобы вы получали важную судебную информацию в приложении", - отметил Федоров.

Он добавил, что стартует запись на бета-тест услуги получения судебных решений в приложении "Дія".

"Теперь сможете в несколько кликов получить электронное судебное решение прямо в смартфоне. Документ будет иметь такую же юридическую силу, что и бумажный. Никаких поездок в суд, многочасовых очередей, сбора груды бумажных документов. Только несколько кликов в "Дії"", - подчеркнул Федоров.

Присоединиться к бета-тестированию могут по ссылке украинцы, имеющие цифровой РНОКПП в "Дії" и участники судебного дела.

Судебное решение – это документ суда, завершающий результат рассмотрения дела. Его можно показать органам ДРАЦС, чтобы подтвердить, что мужчина и женщина развелись. Или органам МВД, чтобы забрать права, если до этого их изъяли полицейские, или предъявить нотариусу для открытия наследства.

Напомним, 21 декабря в приложении "Дія" запустили программу льготных государственных кредитов на жилье "Єоселя". Получить такой кредит можно даже во время войны.

Кроме того, в приложении "Дія" теперь украинцы могут сгенерировать выписку о месте жительства в несколько кликов.

Также вскоре родители смогут оформить согласие на временный выезд ребенка за границу в приложении "Дія" за несколько кликов и без участия нотариуса.