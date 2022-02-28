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Категория
Общество
Дата публикации

Украинские производители пищевых продуктов и бизнес обеспечат 1 млн продуктовых наборов для людей

Украинские производители пищевых продуктов и бизнес обеспечат 1 млн продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий
Украинские производители пищевых продуктов и бизнес обеспечат 1 млн продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий

Продукты получат люди с инвалидностью, одиноко проживающие люди преклонного возраста, многодетные семьи, другие лица из маломобильных категорий и учреждений социальной сферы.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

"Украинские производители пищевых продуктов и украинский бизнес обеспечат 1 миллион продуктовых наборов для людей из уязвимых категорий", — говорится в сообщении.

Отмечается, что продукты получат люди с инвалидностью, одиноко проживающие люди преклонного возраста, многодетные семьи, другие лица из маломобильных категорий и учреждений социальной сферы.

Областные социальные службы обеспечат сбор потребностей и доставку продуктов адресатам.

Наборы состоят из разнообразных круп, хлопьев, готовых сухих завтраков, мясных, мясорастительных и растительных консервов, макаронных изделий, сахара, сгущенки, масла, печенья фасованного разных видов.

Автор:
Светлана Манько