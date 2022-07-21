Украинские защитники получили еще два автомобиля при поддержке Favbet Foundation

Вооруженные силы Украины получили еще два автомобиля при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation.

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Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Внедорожники Nissan и Mazda были официально переданы военным. Автомобили прошли полное техническое обслуживание и уже помогают защитникам в Запорожской области.

Вместе с автомобилями украинские военные получили подарки с рисунками от детей Исследовательской школы, а жители Блиставицкой и Пологовской общин (Киевская область) передали защитникам гостинцы.

Напомним, ранее Favbet Foundation уже передал военным 6 авто, два из которых бронированы.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд вводит инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. Как ранее сообщали медиа, сейчас 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

В частности, на нужды Вооруженных Сил Украины уже перечислено напрямую и через благотворительные организации более 5 млн грн, передано 5 тонн горючего, предоставлена помощь для покупки трех машин скорой помощи для николаевских медиков. Ежемесячно с октября 2021 Фонд перечисляет 100 тыс. грн для реабилитации воинов.