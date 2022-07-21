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Общество
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Украинские защитники получили еще два автомобиля при поддержке Favbet Foundation

Украинские защитники получили еще два автомобиля при поддержке Favbet Foundation

Вооруженные силы Украины получили еще два автомобиля при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation.

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Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Внедорожники Nissan и Mazda были официально переданы военным. Автомобили прошли полное техническое обслуживание и уже помогают защитникам в Запорожской области.

Вместе с автомобилями украинские военные получили подарки с рисунками от детей Исследовательской школы, а жители Блиставицкой и Пологовской общин (Киевская область) передали защитникам гостинцы.

Напомним, ранее Favbet Foundation уже передал военным 6 авто, два из которых бронированы.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд вводит инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. Как ранее сообщали медиа, сейчас 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

В частности, на нужды Вооруженных Сил Украины уже перечислено напрямую и через благотворительные организации более 5 млн грн, передано 5 тонн горючего, предоставлена помощь для покупки трех машин скорой помощи для николаевских медиков. Ежемесячно с октября 2021 Фонд перечисляет 100 тыс. грн для реабилитации воинов.

Автор:
Светлана Манько