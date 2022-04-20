Украинским звездам запретили въезд в РФ на 50 лет: в список попали Птушкин, Комаров, Лобода, Монатик, Данилко

Страна-агрессор опубликовала список украинских артистов, журналистов и работников культуры, которым запретили въезд на территорию РФ до 2072 года. В список попали телеведущие Антон Птушкин и Дмитрий Комаров, музыканты Светлана Лобода, Иван Дорн, Дмитрий Монатик и другие деятели культуры.

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Об этом сообщают российские СМИ.

Санкции в отношении украинских звезд якобы начали действовать с 16 апреля.

Полный список артистов, которым запретили въезд, выглядит так:

В перечне "неугодных РФ" знаменитостей оказались Андрей Данилко, Антон Птушкин, Дмитрий Монатик, Николай Серга, Андрей Бедняков, Алексей Потапенко, Анастасия Каменских, Светлана Лобода, Святослав Вакарчук, Иван Дорн, Алина Паш, Надежда Дорофеева и многие другие.

С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины эти артисты активно выступали против войны, критиковали действия российских властей.

Многие из артистов уже заявили, что гордятся тем, что попали в этот список.

Артисты и культурные деятели всячески стараются помочь Украине в этот тяжелый период. Так, Святослав Вакарчук сейчас ездит по разным городам Украины, помогает людям и дает бесплатные концерты в бомбоубежищах. Ведущий Дмитрий Комаров в своем блоге рассказывает о всех ужасах войны и показывает разрушения и последствия обстрелов российских войск. Коля Серга сейчас служит в Вооруженных силах Украины.

Отметим, Россия закрыла въезд на свою территорию для премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и членов его правительства. Оккупантам не понравилось то, что руководство Великобритании поддерживает Украину и предоставляет вооружение.