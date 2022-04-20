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Украинским звездам запретили въезд в РФ на 50 лет: в список попали Птушкин, Комаров, Лобода, Монатик, Данилко
Страна-агрессор опубликовала список украинских артистов, журналистов и работников культуры, которым запретили въезд на территорию РФ до 2072 года.
В список попали телеведущие Антон Птушкин и Дмитрий Комаров, музыканты Светлана Лобода, Иван Дорн, Дмитрий Монатик и другие деятели культуры.
Об этом сообщают российские СМИ.
Санкции в отношении украинских звезд якобы начали действовать с 16 апреля.
Полный список артистов, которым запретили въезд, выглядит так:Подписывайтесь на наш Telegram канал
В перечне "неугодных РФ" знаменитостей оказались Андрей Данилко, Антон Птушкин, Дмитрий Монатик, Николай Серга, Андрей Бедняков, Алексей Потапенко, Анастасия Каменских, Светлана Лобода, Святослав Вакарчук, Иван Дорн, Алина Паш, Надежда Дорофеева и многие другие.
С начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины эти артисты активно выступали против войны, критиковали действия российских властей.
Многие из артистов уже заявили, что гордятся тем, что попали в этот список.
Артисты и культурные деятели всячески стараются помочь Украине в этот тяжелый период. Так, Святослав Вакарчук сейчас ездит по разным городам Украины, помогает людям и дает бесплатные концерты в бомбоубежищах. Ведущий Дмитрий Комаров в своем блоге рассказывает о всех ужасах войны и показывает разрушения и последствия обстрелов российских войск. Коля Серга сейчас служит в Вооруженных силах Украины.
Отметим, Россия закрыла въезд на свою территорию для премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и членов его правительства. Оккупантам не понравилось то, что руководство Великобритании поддерживает Украину и предоставляет вооружение.