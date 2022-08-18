"Укрпочта" ко Дню Независимости выпустит блок-марку "Свободные, Несокрушимые, Непобедимые"

24 августа "Укрпочта" выпустит блок-марку "Свободные, Несокрушимые, Непобедимые". Тираж будет всего 1 миллион экземпляров.

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Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

"В этом году для нас это напоминание всему миру, как дорого стоит человеческая свобода. 24 августа имеем своего рода символизм — ровно 6 месяцев, как Украина вновь вынуждена защищать свою независимость от врагов в войне, которая на самом деле длится не полгода, не 8, не 100 и даже не 300. До этого события "Укрпочта" выпустит блок-марку "Свободные, Несокрушимые, Непобедимые" + конверт (это первый такой выпуск во время войны)", - отметил Смелянский.

По его словам, сроки подготовки были очень сжаты, поэтому тираж будет всего 1 миллион экземпляров.

"Но я уверен, что все любители филателии смогут ее приобрести и добавить в коллекцию по случаю Дня Независимости, которую ежегодно можно будет дополнять новыми марками от "Укрпочты"", - подчеркнул Смелянский.

Он отметил, что детали запуска будут объявлены накануне 24 августа.

"Ведь наши соседи, как в той поговорке: видят чужое под лесом, а не видят свое под носом. Поэтому из-за повышенного внимания к нам со стороны "асвабадителей" вынуждены контролировать ситуацию с безопасностью", - отметил Смелянский.

Напомним, "Укрпочта" объявляет конкурс по выбору партнера по запуску первой украинской NFT-марки. Для этого выбрали первую марку, выпущенную во время военного положения, "Русский военный корабль, иди…".

Ранее "Укрпочта" сообщила, что выпустила для продажи новую почтовую марку "Добрый вечер, мы из Украины", ее тираж - 5 миллионов экземпляров, однако действуют ограничения на продажу. Именно вариант названия новой марки "Добрый вечер, мы из Украины" стал победителем онлайн-голосования украинцев при избрании новой темы марки, посвященной войне с Россией.