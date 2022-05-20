"Укрпочта" начала выдавать беженцам денежную помощь прямо на вокзалах

"Укрзализниця" будет передавать данные из своих эвакуационных рейсов "Укрпочте", чтобы ее работники могли оперативно выдавать денежную помощь от государства выезжающим из зоны боевых действий и оккупированных районов непосредственно во время эвакуации.

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Как говорится в сообщении "Укрзализныци", уже обустроены пункты выдачи наличных на вокзале во Львове, и там пассажиры пяти эвакуационных поездов уже получили выплаты на общую сумму 340 тысяч гривен. Однако скоро список вокзалов будет расширен.

"Сведения о выплате денежной помощи работники железной дороги формируют непосредственно во время движения эвакуационных поездов, где должны указать количество детей и взрослых. Эти данные передаются работникам "Укрпочты", которые к моменту прибытия эвакуационного поезда на вокзал города назначения организуют все необходимое, чтобы люди сразу после выхода из поезда могли получить средства", - говорится в нем.

Это совместный проект Офиса президента, Министерства цифровой трансформации, Министерства социальной политики, Министерства инфраструктуры, УЗ и "Укрпочты". Он дополняет уже запущенную ранее программу "Там, где вас ждут", которая позволяет уже в поезде подобрать и заказать варианты временного расселения.

"Эта программа призвана помочь все же эвакуироваться тем, кто подставляет жизнь под угрозу каждый день, но до сих пор не решался уехать из самых горячих точек, мол "мы никому не нужны!" Мы не словами, а делами подтверждаем, что "нужны": люди сразу получают "живые" подъемные средства", - говорит руководитель пассажирского направления УЗ Александр Перцовский.

К тому же по прибытии беженцев, по его словам, ждут представители местных властей с транспортом, чтобы сразу отвезти на поселение.

"С самого начала программы мы видим, что забота государства дает свой результат - только за вчера около 400 человек из-под линии огня из Донбасса все же выехали эвакуационными вагонами "Укрзализныци", а до того в последние недели этот дневной показатель был в пределах 100-150", - отметил Перцовский.

Напомним, что людям, которые эвакуировались из районов проведения боевых действий, государство оказывает единовременную помощь в размере 3000 гривен на каждого ребенка или человека с инвалидностью и 2000 гривен на каждого человека старше 18 лет.

Речь идет о жителях территориальных общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации или окружении (блокировке).