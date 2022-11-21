Укрпочта возобновила пересылку в и из Херсона

Уже с понедельника, 21 ноября, государственная "Укрпочта" предоставила возможность посылать посылки в и из освобожденного Херсона, говорится в релизе компании. Всего "Укрпочта" уже предоставляет услуги в 73 населенных пунктах Херсона.

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Специальный почтовый вагон в составе поезда Киев-Херсон доставил в освобожденный город более 2 тыс. посылок в рамках совместного с "Укрзализныцей" проекта "Железная почта": это отправление, которое не было возможности доставить адресатам из-за оккупации города.

Кроме того, "Укрпочта" уже отправила в Херсон марки военного времени, конверты, листовки и периодические издания: по подписке и для розничной продажи. Все это, а также продукты и товары первой необходимости можно приобрести в возобновивших работу шести отделениях "Укрпочты" в Херсоне.

Напомним, что "Новая почта" открыла свои отделения в Херсоне уже за неделю до этого – 14 ноября. Также в пресс-службе "Новой почты" сообщили, что компания закупила и доставила в Херсон около 10 тонн гуманитарной помощи. Речь идет о базовых наборах продуктов, бытовой химии и предметах гигиены.