"Укрпочта" выпустит марки в честь Дня защитников и защитниц Украины

В пятницу, 14 октября, "Укрпочта" выпустит почтовые марки в честь Дня защитников и защитниц Украины в новой серии "Вооруженные Силы Украины". Об этом 13 октября в Facebook сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

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Госкомпания выпустит сразу несколько марок, посвященных разным видам и родам войск ВСУ: Сухопутным войскам, ВМС, ТРО, ССО, Десантно – Штурмовым. Также в серию войдет марка "Призрак Киева", посвященная Воздушным силам ВСУ.

Следующие выпуски будут касаться ГУР, связистов, медиков и т.д. В серии ко Дню защитников и защитниц Украины автор марок - Антон Хрупин и команда "Укрпочты".

"Конечно, детали запуска пока не разглашаем, но все марки, листовки и конверты, тоже имеющие благотворительный компонент, можно будет приобрести онлайн и в наших отделениях. Будет свет или не будет, а такие марки точно будут. Как и крутой мерч. следите за новостями", - добавил Смилянский.

Ранее в рамках выпуска "военных" марок "Укрпочта" решила выпустить марку с разрушенным Крымским мостом.

В рамках этой же серии госкомпания создаст марковый конверт "Добро пожаловать в ад" посвященный контрнаступлению ВСУ, развернувшегося с начала сентября.

Кроме того, "Укрпочта" уже выпустила для продажи новую почтовую марку "Добрый вечер, мы из Украины", ее тираж - 5 миллионов экземпляров, однако действуют ограничения на продажу.