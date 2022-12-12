"Укрзализныця" 13 декабря будет делиться Вифлеемским огнем мира на вокзалах облцентров

"Укрзализныця" во вторник, 13 декабря, доставит Вифлеемский огонь мира в 22 областных центра, Конотоп и Краматорск. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

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Отмечается, что 12 декабря в 15:30 состоялась передача огня от организации "Пласт" представителям железной дороги. В рамках совместного мероприятия проводники 12 поездов менее чем через сутки доставят огонь на основные вокзалы страны.

Таким образом, уже 13 декабря кто угодно сможет получить огонь для своего дома на вокзалах Киева, Винницы, Хмельницкого, Ровно, Житомира, Сум, Черновцов, Днепра, Кропивницкого, Ивано-Франковска, Чернигова, Луцка, Одессы, Полтавы, Херсона, Николаева, Запорожье, Черкассы, Харькова, Львова, Ужгорода, Тернополя, Конотопа и Краматорска, где будут установлены безопасные стенды с Вифлеемским огнем мира.

"Этой зимой скаутская традиция имеет для украинцев особое значение. Когда все украинцы живут в условиях обстрелов и отключения электроэнергии, сияние огня из Вифлеема станет символом объединения и несокрушимости в борьбе за наше свободное и мирное будущее", - добавляют в УЗ.

Напомним также, что в самих поездах "Укрзализныця" недавно обновила меню чая и кофе, а также возвращает использование фирменных подстаканников, отмененное еще из-за Covid-19.