Умерла основательница украинской художественной гимнастики Альбина Дерюгина

Известная тренер ушла из жизни на 92-м году.

Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Украины.

"С прискорбием сообщаем, что на 92-м году жизни остановилось сердце легенды мировой художественной гимнастики, Героя Украины, члена Исполкома НОК Украины, заслуженного тренера Украины Альбины Николаевны Дерюгиной", - говорится в сообщении.

НОК отмечает, что Альбина Дерюгина считается основоположницей художественной гимнастики в Украине, и за годы работы она воспитала не одно поколение гимнасток, которые получали олимпийские награды, побеждали на чемпионатах мира и Европы.

Комитет выразил соболезнования семье, друзьям, коллегам и воспитанницам Дерюгиной.

Дерюгина – заслуженный тренер Украины, заслуженный тренер СССР, заслуженный работник культуры УССР, судья международной категории, заслуженный работник физической культуры и спорта Украины. Воспитала ряд олимпийских чемпионок, чемпионок мира и Европы, среди которых Ольга Щеголева, Виктория Серых, Людмила Евтушенко, Ирина Дерюгина, Оксана Скалдина, Анна Бессонова, Анна Ризадинова. В Киеве Альбиной Дерюгиной была организована школа художественной гимнастики "Школа Дерюгиных".

Напомним, в январе президент Украины Владимир Зеленский отправил письмо своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону. Он отметил, что попытки Международного олимпийского комитета вернуть российских спортсменов на международные соревнования, в частности, на Олимпийские игры, неприемлемы.