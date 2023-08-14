United 24, "Вернись живым" и monobank запускают сбор на 10 тысяч дронов-камикадзе

Министерство цифровой трансформации объявило о начале акции под названием "Единство", направленной на сбор средств для закупки 10 тысяч дронов-камикадзе.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

По его словам, впервые в истории украинского фандрейзинга платформа UNITED 24, фонд "Вернись живым" и monobank объединяются, чтобы осуществить наибольшую закупку дронов.

Цель операции "Единство" - собрать 235 млн гривен на 10 000 FPV-дронов с боекомплектом.

"FPV-дроны приобретем за границей, а в Украине их доукомплектуем боевыми частями на 57 млн грн. Именно эти дроны сейчас нужны на фронте. Именно они меняют ход событий", - отметил Федоров.

Он добавил, что каждый, кто внесет вклад, имеет шанс получить платиновую карточку mono, трофейный артефакт или ужин с амбассадором UNITED 24.

"Уверен, к нам присоединятся десятки украинских компаний и сотни тысяч доноров со всего мира. Ведь "когда ты плюс, у врагов минус"", - подчеркнул Федоров.

Заметим, в рамках проекта Минцифры "Армия дронов" недавно на фронт отправили 1700 беспилотников. Среди них есть БПЛА, в которые интегрирован искусственный интеллект. ИИ будет распознавать и помогать более эффективно уничтожать вражескую цель.