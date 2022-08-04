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УПЦ и Благотворительный фонд Вадима Новинского передали уже 12 автомобилей скорой помощи Николаеву и области
Митрополит Николаевский и Очаковский Питирим от имени УПЦ передал Николаевской общине 7 машин скорой помощи, закупленных в странах Европейского Союза Фондом Вадима Новинского. Об этом сообщило информагентство Українські Новини.
Автомобили переданы в город Николаев, города Очаков и Новый Буг.
Это уже вторая партия медицинского спецтранспорта, передаваемого УПЦ и Фондом николаевцам и жителям области. В общей сложности передано 12 карет скорой помощи.
"Николаевщина находится под ежедневными обстрелами, автопарк медицинского транспорта частично уничтожен. Поэтому для нас этот регион один из приоритетных при планировании поставок "скорых" из зарубежья", - заявил Дмитрий Сергеев, директор благотворительного фонда Вадима Новинского.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее Дмитрий Сергеев заявлял, что цель Фонда – доставить по меньшей мере 100 автомобилей в Украину. В страну уже завезен 81 автомобиль. Десятки машин поступили в больницы Николаева, Запорожье, Кривой Рог, Одессу, волонтерские организации "Центр спасения жизни", "Днепровец", одна из машин работает в Сумской области, 2 машины переданы в Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова на формирование мобильных бригад, одна машина въехала в Северскую общину.
Общая сумма, выделенная Вадимом Новинским на гуманитарные проекты после 24 февраля, превысила 700 млн. грн.