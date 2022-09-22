Уже 70% украинцев заявляют о снижении доходов с начала войны - опрос

70% украинцев в августе (при 66% в мае) заявляли о снижении доходов с начала полномасштабной войны с Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии по заказу NDI Ukraine.

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В свою очередь, с 59% до 64% выросло с мая число респондентов, сообщивших об ухудшении психического здоровья, с 41% до 48% - ушудшении физического здоровья, с 38% до 42% - разлуке с семьей, с 31% до 33% - потере работы.

Резко возросло за три месяца число тех, кто столкнулся с потерей друзей или членов семьи, - с 20% до 28%. Доля тех, кто столкнулся с потерей жилья, выросла с 6% до 9%, потерей другого имущества - с 8% до 10%.

При этом больше всего украинцы сталкиваются с нехваткой даже не денег, а сна: постоянно его нехватает 9% опрошенных или членов их семей, многократно с этим сталкивались 24%, а иногда сталкиваются 38%. Для варианта ответа "деньги" эти же показатели составляют 8%, 13% и 39% соответственно.

Свой нынешний доход считают комфортным для жизни лишь около 5% (4% мужчин и 7% женщин). Считают, что на него можно прожить, 21% мужчин и 31% женщин, отмечают определенные материальные трудности 40% мужчин и 35% женщин, серьезные трудности - 34% мужчин и 26% женщин.

При этом 81% заявляет, что после начала полномасштабной войны жертвовали деньги Вооруженным силам Украины, 63% - одежду или другие вещи для ВПЛ, 60% - деньги на гуманитарные нужды, 54% - приютили или помогли ВПЛ, 37% - занимались волонтерством.

21% утверждают, что присоединились к ВСУ, теробороне или Нацгвардии. Кроме того, опрос показал, что 84% жителей страны стали больше общаться на украинском, а 55% - больше носить национальную символику и цвета.

В отношении продолжительности войны втрое с мая уменьшилась доля прогнозирующих ее конец в пределах трех месяцев (с 27% до 9%). Окончание войны в пределах срока от трех месяцев до полугода прогнозируют 19% опрошенных, от полугода до года - 16%, позже чем через год - 18%. Относительное же большинство респондентов (37%) оказались не в состоянии дать какой-либо прогноз.

Опрос проводился 2-9 августа методом телефонных интервью 2510 человек с использованием компьютера (CATI). Жители оккупированных после 24 февраля территорий опрашивались, если чувствовали себя в безопасности, чтобы ответить на вопросы. Случайная погрешность для национальной выборки не превышает 2,2%.

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