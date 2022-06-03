В День защиты детей БФ "Будущее — детям" устроил праздник для переселенцев и отчитывался о 3 месяцах своей работы

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В День защиты детей команда Благотворительного Фонда Будущее – детям устроила яркий праздник для детей из семей вынужденных переселенцев, которые из-за военных действий выехали из своих домов и находятся на Закарпатье.

"Фонд выполняет большую работу. Сейчас в Гимназии находится более ста человек, это семьи с маленькими детьми, которые оказались в самом эпицентре войны. Многие из них были вынуждены покинуть свой дом с минимальным количеством вещей. Кое-кто вообще вообще ничего. Всех их нужно ежедневно снабжать питанием, средствами гигиены, одеждой. Но не только это имеет значение. Мы все понимаем, что им пришлось пройти, хочется их поддержать и поднять настроение деткам. Хотя одна улыбка ребенка стоит всех приложенных усилий", – отметила директор Благотворительного фонда "Будущее – детям" Любовь Ковач.

Отчет о работе БФ "Будущее - детям"

Команда фонда "Будущее - детям" с начала марта поставляет медикаменты, в частности на Киевщину и Харьковщину, в медицинские учреждения, которые заботятся о раненых. В рамках этой гуманитарной помощи также передаются продукты питания и средства гигиены для пациентов этих учреждений.

"Уже более 3 месяцев мы заботимся о семьях с детьми, которые выехали из оккупированных регионов. Делаем все, чтобы помочь им пережить это время в безопасности и предоставить им все необходимое. Организовали питание, одежду, другие вещи первой необходимости. Наша команда сейчас работает не только в Закарпатье, но и в других областях Украины. Доставляем медикаменты, организовали Гуманитарный хаб в Харькове. И это только начало той системной работы, которую мы планируем в рамках Фонда, – рассказал предприниматель и меценат Анатолий Бойко.

Анатолий Бойко, меценат БФ "Будущее – детям"

Кроме этого, за более чем два месяца работы Гуманитарного хаба, расположенного на территории Харьковской ТЭЦ-5, волонтеры и команда Фонда обеспечили жителей соседних с ТЭЦ районов более 65 тонн продуктов питания.

Для справки:

Благотворительный фонд "Будущее – детям" до войны занимался детьми, нуждающимися в помощи по семейным причинам, в интернате при Нижнебыстровской Гимназии. Начиная с 2021 года, работники Фонда и Гимназии оказали помощь более 300 детям и взрослым. Однако с началом войны на территории Гимназии было создано убежище для внутренне перемещенных лиц, лишившихся дома. Команда Благотворительного фонда "Будущее - детям" - это команда активистов, которая положила начало и реализует проект общественной организации " Развитие IT образования ", который поддерживает молодых ИТ-специалистов и развитие ИТ-сектора в Украине.

Информация и реквизиты:

Тел.: +38 067 406 47 03 (WhatsApp/Telegram)

Email: [email protected]

Сайт: https://maydit.com.ua

Facebook: https://www.facebook.com/future2children