В "Дія" запустили опрос насчет дизайна почтовой марки "Добрый вечер, мы из Украины"

В мобильном приложении "Дія" запустили второй опрос с "Укрпочтой". Украинцы могут выбрать дизайн новой почтовой марки "Добрый вечер, мы из Украины".

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Запускаем в Дія уже второй опрос с Укрпочтой. В прошлый раз мы выбрали название новой марки "Добрый вечер, мы из Украины", а сейчас пора выбрать ее дизайн", - подчеркнул министр.

Есть пять вариантов, среди которых:

керамический петушок;

трактор, тянущий танк;

гусь в поле с военными;

Путин, останавливаемый ВСУ;

воин с KALUSH.

Чтобы поддержать лучший эскиз, нужно зайти в "Дія" в раздел "Опрос", который продлится с 9 по 15 июня.

Напомним, с 27 мая по 3 июня в "Укрпочте" проходил конкурс среди иллюстраторов, художников и дизайнеров по созданию эскиза для новой почтовой марки "Добрый вечер, мы из Украины!".