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- Внезапно Внезапно
- Категория
- Общество
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В "Дія" запустили опрос насчет дизайна почтовой марки "Добрый вечер, мы из Украины"
В мобильном приложении "Дія" запустили второй опрос с "Укрпочтой". Украинцы могут выбрать дизайн новой почтовой марки "Добрый вечер, мы из Украины".
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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Запускаем в Дія уже второй опрос с Укрпочтой. В прошлый раз мы выбрали название новой марки "Добрый вечер, мы из Украины", а сейчас пора выбрать ее дизайн", - подчеркнул министр.
Есть пять вариантов, среди которых:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- керамический петушок;
- трактор, тянущий танк;
- гусь в поле с военными;
- Путин, останавливаемый ВСУ;
- воин с KALUSH.
Чтобы поддержать лучший эскиз, нужно зайти в "Дія" в раздел "Опрос", который продлится с 9 по 15 июня.
Напомним, с 27 мая по 3 июня в "Укрпочте" проходил конкурс среди иллюстраторов, художников и дизайнеров по созданию эскиза для новой почтовой марки "Добрый вечер, мы из Украины!".