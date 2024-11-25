В "Дії" будут выдавать и продлевать разрешения на владение оружием

Заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый заявил, что в приложении "Дія" появится опция получения и продления разрешений на владение оружием

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Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Замминистра МВД напомнил, что с июня 2023 года действует Единый реестр оружия и электронный кабинет владельца оружия – это существенно упростило для граждан подачу документов на получение или продление разрешений.

"Есть высокий спрос на продолжение цифровизации услуг, а потому это наш несомненный приоритет во всей системе органов МВД, определенный министром внутренних дел Украины Игорем Клименко", — заявил Драпятый.

Гражданским разрешили стрелять по оккупантам из задекларированного оружия

Кабинет Министров Украины 10 ноября предоставил право гражданским лицам применять задекларированное огнестрельное оружие для сдерживания вооруженной агрессии РФ или других государств против Украины, сообщает Минобороны Украины.

Принятое постановление с учетом требований Закона Украины "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины" вносит изменения в пункт 4 Порядка применения гражданскими лицами огнестрельного оружия при участии в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации и/или других государств против Украины в период военного действия состояния.

"Обновленный Порядок предусматривает право гражданских лиц на применение огнестрельного оружия, задекларированного в соответствии с Законом Украины "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины"", — говорится в сообщении.

Напомним, что в августе 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №9538, предоставляющий гражданским лицам право декларировать, владеть и использовать найденное огнестрельное оружие и боеприпасы для защиты от вооруженной агрессии РФ.

Украинцы смогут использовать задекларированное трофейное оружие во время военного положения и 90 дней после его завершения.

С 23 июня 2023 года в Украине заработал электронный Единый реестр огнестрельного оружия.