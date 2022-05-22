В Германии могут ускорить признание профессиональной квалификации украинцев

В Министерстве образования Германии призывают без бюрократии признавать профессиональную квалификацию украинцев. Такое решение может ускорить их интеграцию на рынке труда.

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Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам министра образования Беттины Штарк-Ватцингер, Германия должна активно поддерживать желание украинских беженцев работать, однако для признания профквалификаций необходима большая стандартизация и унификация во всех федеральных землях.

Кроме того, рассматривается вариант получения постквалификации уже после устройства на работу.

Беттина Штарк-Ватцингер также добавила, что Германия укрепляет сотрудничество с министерством образования и науки Украины, чтобы дать возможность украинским детям получить аттестат об окончании школы, который признается в Украине.

"Мы хотим дать детям и молодежи, которые к нам обращаются, не только защиту, но и перспективу", - подчеркнула Штарк-Ватцингер.

В идеале, они должны также получать онлайн уроки из Украины в дополнение к немецкой школе, добавила министр.

По ее словам, сейчас, федеральное правительство и земли ведут интенсивный обмен мнениями с министром образования Украины Сергеем Шкарлетом, чтобы "найти хороший баланс между интеграцией в немецкую систему образования и сохранением украинской идентичности".

По данным министерства образования Германии, с начала войны в немецкие школы зачислено более 90 тысяч украинских учеников.

"Остается надеяться, что война закончится в ближайшем будущем и возврат будет возможным. Но мы также должны подготовиться к тому, что они останутся с нами дольше", — сказала министр.

Напомним, что с момента российского вторжения Украина потеряла 4,8 млн рабочих мест. С начала агрессии более 5,23 миллионов беженцев бежали в соседние страны. К беженцам относятся преимущественно женщины, дети и лица старше 60 лет.

Из общего числа беженцев около 2,75 млн человек трудоспособного возраста. Из них 43,5 процента, или 1,2 миллиона человек, ранее работавших и потерявших или уволившихся с работы