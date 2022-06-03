В Германии пассажирский поезд сошел с рельсов: есть погибшие и раненые (ФОТО)

В Германии в округе Гармиш-Партенкирхене пассажирский поезд сошел с рельсов. Вследствие аварии на железной дороге есть погибшие и раненых.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает немецкое издание Merkur.

Отмечается, что несколько вагонов регионального поезда сошли с рельсов. Причины аварии пока неизвестны, поскольку поезд сошел с рельсов на открытом участке к северу от Гармиш-Партенкирхена возле индустриального парка Лойзахауэн.

Несколько вагонов перевернулись, а некоторые упали на насыпь. В поезде ехало много студентов. Сейчас известно о четырех погибших и 60 раненых, из них 16 в тяжелом состоянии.

На месте находится большой контингент спасателей. В частности, там находятся несколько сотен экстренных служб, а также пять вертолетов. На данный момент железнодорожная линия между Гармиш-Партенкирхеном и Оберау полностью закрыта. Также вблизи места аварии затруднено движение транспорта.

Напомним, в США 26 сентября на севере штата Монтана сошел с рельсов пассажирский поезд Empire Builder 7/27 компании Amtrak, который направлялся из Сиэтла в Чикаго. В поезде находились 141 пассажир и 16 членов экипажа. В катастрофе погибли три человека.