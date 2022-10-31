В Киеве без воды осталось 80% жителей. Работы по восстановлению продолжаются

В понедельник, 31 октября, из-за аварийной ситуации в Киеве 80% потребителей остаются без водоснабжения. Работы над тем, чтобы как можно быстрее восстановить водопроводные станции, продолжаются, сообщает "Киевводоканал" в Facebook.

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"Специалисты "Киевводоканала" работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить водопроводные станции. Из-за аварийной ситуации в Киеве 80% потребителей остаются без водоснабжения. Специалисты делают все возможное, чтобы вернуть воду в краны киевлян", – говорится в сообщении.

Также мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что водоснабжение через три-четыре часа вернут потребителям левого берега города и частично правого.

"Энергоснабжение уже частично возобновили в Деснянском районе столицы. Специалисты "Киевводоканала" и энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию", - добавил он.

Напомним, что из-за массированных обстрелов РФ утром 31 октября в Киевской области есть повреждения энергетической инфраструктуры, предварительно один человек пострадал, разрушены частные здания. В регионе внедряются экстренные отключения электроэнергии, поэтому жителям следует подготовиться к длительному отсутствию электричества.

Власти призывают всех, к кому не применяются отключения света, экономно использовать электроэнергию. Также и заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сразу отметил, что в Украине из-за обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии.