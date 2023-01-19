В Киеве будут судить руководителей сервисной компании, вымогавших взятку за подключение к комуслугам

В Дарницкий районный суд Киева направлен обвинительный акт в отношении директора и заместителя директора обслуживающей компании, которые в условиях военного положения требовали взятки за подключение помещения к электро- и водоснабжению. Как сообщает Киевская городская прокуратура, им инкриминируется часть 4 статьи 368-3 Уголовного кодекса.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Согласно материалам следствия, летом 2022 года двое руководителей компании по предоставлению коммунальных услуг потребовали от владельца помещения заплатить им 20 тысяч долларов за подключение объекта к электро- и водоснабжению и заключение договора о предоставлении коммунальных услуг.

Отмечается, что для прикрытия противоправных действий злоумышленники разработали схему, согласно которой гражданин должен был платить им средства под видом фиктивной аренды, перечисляя ежемесячно по 22,5 тысячи гривен, пока не будет выплачена указанная сумма неправомерной выгоды.

Руководители общества при этом отмечали, что в случае несогласия владельца помещения платить эти деньги подключение объекта к коммуникациям и заключение договора будет невозможным.

Руководители обслуживающей компании были задержаны после перечисления части взятки в сумме 45 тысяч гривен на банковский счет одного из них.

Расследовало же дело Главное управление полиции в Киеве вместе со столичным управлением департамента стратегических расследований Нацполиции.

Источник фото: ua.depositphotos.com