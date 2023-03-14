В Киеве частично применят стабилизационные отключения

В некоторых районах Киева и области сегодня применятся графики стабилизационных отключений.

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Электроэнергию будут выключать в части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов столицы, происходят отключения согласно графиков, информирует ДТЭК.

Также частично выключат свет в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах Киевской области.

Как объяснили в компании, из-за повреждения оборудования энерго объекты еще не могут передавать энергию для всех жителей этих районов одновременно.

"Укрэнерго" вынуждены применять стабилизационные отключения согласно графикам, чтобы не допустить аварии на объектах.

Во вторник, 14 марта, электроэнергии достаточно для обеспечения потребностей потребителей по всей Украине, но в Житомирской области возможны ограничения из-за ремонта сетевой инфраструктуры.