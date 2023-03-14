ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Общество
Дата публикации

В Киеве частично применят стабилизационные отключения

В Киеве частично применят стабилизационные отключения
В Укрэнерго вынуждены применены стабилизационные отключения, чтобы не допустить аварии на объектах. Фото: Электростанция/Википедия

В некоторых районах Киева и области сегодня применятся графики стабилизационных отключений.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу!
15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес.
Забронювати участь

Электроэнергию будут выключать в части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов столицы, происходят отключения согласно графиков, информирует ДТЭК.

Также частично выключат свет в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах Киевской области.

Как объяснили в компании, из-за повреждения оборудования энерго объекты еще не могут передавать энергию для всех жителей этих районов одновременно.

"Укрэнерго" вынуждены применять стабилизационные отключения согласно графикам, чтобы не допустить аварии на объектах.

Во вторник, 14 марта, электроэнергии достаточно для обеспечения потребностей потребителей по всей Украине, но в Житомирской области возможны ограничения из-за ремонта сетевой инфраструктуры.