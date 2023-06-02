В Киеве чиновников поймали на хищении 4 миллионов гривен на детском питании

Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении начальнику управления образования одной из районных администраций Киева и руководителю коммунального предприятия в завладении средствами местного бюджета на общую сумму почти 4 миллиона гривен и подлоге официальных документов.

Как говорится в сообщении ведомства, должностные лица РГА, действуя по предварительному сговору с должностными лицами КП, после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году издали заведомо ложные официальные документы по выполнению условий договора на поставку услуг по питанию детей.

Детективы установили, что райадминистрация перечислила предприятию средства на основании актов выполненных работ, составленных еще до заключения соответствующего договора, при этом услуги по питанию для 30 столичных учебных заведений в указанный период вообще не предоставлялись.

По результатам расследования фигурантам сообщено о подозрении по части 2 статьи 28, части 5 статьи 191, а также части 1 статьи 366 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору и служебный подлог).

Напомним также, что в январе на хищении 1,3 миллиона гривен, выделенных на генераторы для школьных укрытий, была разоблачена начальница управления образования Голосеевской районной администрации Киева.

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