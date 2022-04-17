В Киеве и Киевской области изменили продолжительность комендантского часа

С сегодняшнего дня, с 17 апреля, комендантский час в Киеве и Киевской области будет начинаться на час позже, а заканчивать на час раньше.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Киевской горгосадминистрации Виталий Кличко.

Таким образом, как отмечает мэр, комендантский час в столице продлится с 22:00 до 5:00 утра.

Кличко также призвал жителей и гостей столицы соблюдать правила комендантского часа, а также не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Напомним, с 28 марта в Киеве комендантский час начинался в 21:00, а заканчивался в 06:00.

Перед этим сообщалось, что в Киеве и Киевской области не будет вводиться усиленный комендантский час.

Комендантский час в Киеве был введен 24 февраля после полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Полуторасуточные комендантские часы вводят на случай возможного обострения. Также в это время украинские защитники активно разыскивают российских диверсантов в городах.