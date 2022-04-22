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В Киеве и области на Пасху будет действовать комендантский час
В Пасхальную ночь комендантский час в Киеве и области будет с 23:00 субботы, 23 апреля, до 5:00 утра воскресенья, 24 апреля, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.
"В целях безопасности граждан и предупреждения возможных провокаций в ночь на Пасху, то есть с субботы, 23 апреля, на воскресенье, 24 апреля, комендантский час в Киеве и области будет действовать с 23:00 (субботы) до 5:00 утра (воскресенья)", — заявил Кличко.
По его словам, ночные богослужения в храмах пройдут в онлайн-трансляции.
С 17 апреля комендантский час в столице длится с 22:00 до 5:00 утра.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, Пасхальная ночь в Одесской и во Львовской областях пройдет без комендантского часа.
Ранее в Хмельницкой и Днепропетровской областях также решили отменить комендантский час в Пасхальную ночь.