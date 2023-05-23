В Киеве и области начались военные учения: людей просят сохранять спокойствие и не сообщать о перемещении техники

В Киеве и Киевской области с 23 по 25 мая будут проходить военные учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны Киева. Местных жителей предупреждают, что будет осуществляться перемещение личного состава и тяжелой техники, и просят сохранять спокойствие и не информировать об их движении в соцсетях.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

Отмечается, что в ходе тренировки пройдут практические действия по привлечению личного состава, штатной военной техники и вооружения.

Целью учений является наращивание боевых (оперативных) возможностей при подготовке и ведении оборонной операции.

"В связи с проведением учений будет осуществляться перемещение личного состава и движение тяжелой техники. Просим граждан сохранять спокойствие и не сообщать в социальных сетях о перемещении техники и личного состава", - призывают военные.

Напомним, ранее в СБУ в очередной напомнили о запрете снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы с указанием мест дислокации и перемещения Сил обороны, а также последствий вражеских обстрелов.

"Публикация таких фото- и видеоматериалов в сети "Интернет" расценивается как корректировка вражеского огня и является наказуемым преступлением в соответствии с законом", - подчеркнули в СБУ.

Ранее киберспециалисты Службы безопасности разоблачили в Черкасской области блогера, разместившего на собственной странице в соцсети ТикТок с привязкой к геолокации информацию о перемещении Сил обороны на территории региона.