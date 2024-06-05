В Киеве и области пройдут военные учения. ВСУ обратились к местным жителям

С 5 по 13 июня в Киеве и области пройдут командно-штабные учения с воинскими частями (подразделениями) группировки сил и средств обороны столицы.

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Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Отмечается, что в ходе учений с 5 по 13 июня состоятся практические действия с привлечением личного состава, военной техники и вооружения всех наземных, речных, противовоздушных и противодиверсионных подразделений.

"Цель учений - отработка боевых и специальных задач оборонной операции в условиях активного применения противником всего спектра наступательного вооружения и действий враждебных диверсионно-разведывательных групп", - подчеркнули в ВСУ.

Военные просят киевлян и жителей Киевщины сохранять спокойствие, не фотографировать и не снимать видео передвижения наших войск.

"Тренируемся и постоянно улучшаем уровень боеспособности подразделений! Вместе с Победой!", - добавил Павлюк.

Напомним, сейчас вокруг столицы построена многоуровневая система противовоздушной обороны. Она состоит из мобильных огневых групп, зенитно-ракетных комплексов разной дальности.

Кроме того, вокруг Киева создано несколько рубежей обороны протяженностью около тысячи километров и построены надежные системы огневого поражения противника.