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В Киеве и области пройдут военные учения. ВСУ обратились к местным жителям
С 5 по 13 июня в Киеве и области пройдут командно-штабные учения с воинскими частями (подразделениями) группировки сил и средств обороны столицы.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк.
Отмечается, что в ходе учений с 5 по 13 июня состоятся практические действия с привлечением личного состава, военной техники и вооружения всех наземных, речных, противовоздушных и противодиверсионных подразделений.
"Цель учений - отработка боевых и специальных задач оборонной операции в условиях активного применения противником всего спектра наступательного вооружения и действий враждебных диверсионно-разведывательных групп", - подчеркнули в ВСУ.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Военные просят киевлян и жителей Киевщины сохранять спокойствие, не фотографировать и не снимать видео передвижения наших войск.
"Тренируемся и постоянно улучшаем уровень боеспособности подразделений! Вместе с Победой!", - добавил Павлюк.
Напомним, сейчас вокруг столицы построена многоуровневая система противовоздушной обороны. Она состоит из мобильных огневых групп, зенитно-ракетных комплексов разной дальности.
Кроме того, вокруг Киева создано несколько рубежей обороны протяженностью около тысячи километров и построены надежные системы огневого поражения противника.