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В Киеве наблюдается ухудшение качества воздуха: киевлянам рекомендуют ограничить пребывание на улице
В Киеве зафиксировано приближение к предельно допустимой концентрации взвешенных частиц в воздухе. Киевлянам рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Зафиксировано приближение к предельно допустимой концентрации взвешенных частиц (пыли). Источник образования пыли находится за территориальными пределами Киева. Повышение концентрации происходит за счет перемещения воздушными массами пыли с юго-восточного направления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на левом берегу содержание взвешенных частиц составляет 392 мкг/м3, на правом – 339 мкг/м3 (предельно допустимая концентрация – 500 мкг/м3).Подписывайтесь на наш YouTube канал
Превышение ПДК других загрязняющих веществ, за которыми осуществляются наблюдения (оксид и диоксид азота, оксид серы, озон, формальдегид, оксид углерода, сероводород), не выявлено.
Для улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано:
✔️закрыть окна дома
✔️не выходить лишний раз на улицу
✔️пить много воды
✔️если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.
Отметим, в Киеве с 22 по 25 августа запретили проведение массовых мероприятий в связи с высокой вероятностью ракетных обстрелов города российскими захватчиками на государственные праздники.
Также с 22 августа и по 24 августа включительно наземный общественный транспорт и метро в Киеве будут курсировать с 06:00 до 21:00.