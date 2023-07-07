В Киеве началась запись населения подготовку к нацсопротивлению: чему будут учить

В Киеве открылась запись для всех желающих граждан на однодневное бесплатное обучение по подготовке к национальному сопротивлению. Как сообщают в Киевгорадминистрации, занятия будут проводиться в сформированных учебных группах по нескольким направлениям.

В частности, шестичасовые учения для гражданского населения будут проводить по следующим направлениям:

- основы минно-взрывной безопасности: правила обращения с взрывоопасными предметами;

- стрелковая подготовка: как обращаться с огнестрельным оружием;

- защита от оружия массового поражения: действия в условиях радиационного и химического загрязнения.



Проводить обучение будут сотрудники департамента муниципальной безопасности КГГА и волонтеры, имеющие достаточный уровень подготовки. Для удобства обучения будут проходить в рабочие и выходные дни.

Желающие пройти обучение по подготовке к национальному сопротивлению должны заполнить регистрационную форму по ссылке: https://forms.gle/w4v2aeTXFMw2MCL4A. Место проведения учебы будет сообщено каждому участнику лично.

"Чем больше людей пройдет хотя бы начальную, базовую подготовку по действиям в условиях военной агрессии, тем более устойчивыми и осведомленными они будут становиться, и меньше среди нас будет потерь. Потому что подготовлен – значит защищен", – отметил заместитель директор департамента Михаил Щербина.

Напомним также, что недавно прошли масштабные учения по преодолению последствий возможного теракта на Запорожской атомной электростанции с привлечением служб центрального, регионального и местного значения.