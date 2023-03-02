В Киеве ограничили проведение религиозных мероприятий, организаторы которых связаны с РФ

Депутаты Киевсовета во время заседания 2 марта приняли решение ограничить проведение в столице любых мер религиозного характера вне культовых сооружений религиозными организациями, связанными с РФ.

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Об этом сообщила пресс-служба Киевсовета.

Ограничения распространяются на религиозные мероприятия, организаторы которых имеют канонические и молитвенные связи с религиозными организациями страны-агрессора.

Теперь профильные департаменты КГГА должны провести инвентаризацию земельных участков и коммунального имущества, переданных в аренду или пользование религиозным организациям.

На том же заседании депутаты Киевсовета осудили деятельность религиозных организаций, направленную на глорификацию, пропаганду, оправдание и отрицание факта военной агрессии РФ против Украины, многочисленных военных преступлений, совершенных оккупантами, действий или бездействия лиц, совершавших военную агрессию против Украины, разжигающих религиозную вражду и несущих угрозу национальной безопасности Украины.

Уже зафиксировано множество фактов и случаев, когда интересы отдельных религиозных организаций противоречат общественным интересам, общественной и национальной безопасности Украины. В частности, в Киевсовете отмечают, что деятельность УПЦ МП "создает предпосылки для вражды и нетерпимости к другим вероисповеданиям и конфессиям, способствует распространению ложной информации, пропагандирует идеи "русского мира" и не признает однозначного факта военной агрессии Российской Федерации против Украины".

"Киевский городской совет направил обращение в Верховную Раду Украины и Кабинет министров Украины с призывом безотлагательно принять законодательные акты, направленные на запрет деятельности религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, совершившем военную агрессию против Украины", — добавили в пресс-службе.

Ранее правительство инициировало запрет религиозных организаций, центр управления которыми находится в РФ. Отметим, что в УПЦ (МП) утверждают, что являются "самостоятельной и независимой организацией в своем управлении и устройстве". В уставе РПЦ официально закреплен особый статус УПЦ с центром управления в г. Киеве.

В то же время, Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести заявила о наличии церковно-канонической связи Украинской православной церкви (Московского патриархата) с Русской православной церковью.