В Киеве откроют для посетителей парк "Муромец"

В Киеве в течение весенне-летнего сезона будет открыт для посетителей парк "Муромец" на Трухановом острове. Об этом сообщает городская администрация.

Парк в Деснянском районе столицы намерены открыть с апреля, в частности для проведения спортивных тренировок, велопрогулок и других активных мероприятий.

В сообщении подчеркивается, что в Киеве на период действия военного положения строго запрещено посещать леса, а также заезжать туда на любом транспорте, поскольку часть лесных территорий была зоной боевых действий и там до сих пор могут оставаться взрывоопасные предметы.

Также столичные власти напоминают о запрете на распространение фото и видео перемещений военной техники и ее размещения, за что в условиях военного положения предусмотрено от пяти до восьми лет тюрьмы.

Парк "Муромец" расположен в северной части Труханового острова на Днепре между жилыми массивами Троещина и Оболонь, имеет площадь 219 га. Получил современное название в 2018 году в честь богатыря времен Киевской Руси Ильи Муромца, до этого был парком Дружбы народов.

Тогда же Илье Муромцу был установлен бронзовый памятник, моделью для которого послужил украинский силач, ныне депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Василий Вирастюк.

Напомним также, что в декабре Государственное бюро расследований провело обыски в двух департаментах КГГА в рамках расследования нецелевого использования рекреационных земель парка "Муромец": оказалось, что работы по сооружению там спортивных объектов были выполнены лишь на 30%.