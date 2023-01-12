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В Киеве открылся крупнейший "Пункт Несокрушимости": рассчитан на более чем на 1000 человек
В Киеве открылся крупнейший "Пункт Несокрушимости", рассчитанный на более 1000 человек, развернутый на базе маркет-молла "Дарынок", возле станции метро "Лесная".
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации.
Отмечается, что "Пункт Несокрушимости" отличается не только своим масштабом, но и своей автономностью и комфортом.
В достаточном количестве есть запасы питьевой и технической воды. Также в "Пункте Несокрушимости" есть все условия, где не только можно просто посидеть, подзарядить гаджеты. Созданы отдельные зоны для работы и учебы.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Пункт оснащен телевидением, где транслируется телемарафон "Единые новости", чтобы люди оставались проинформированы о событиях в стране.
Для детей в отдельных локациях включают мультфильмы. А еще для малышей есть большая игровая зона с игрушками, батутами.
"Пункт несокрушимости рассчитан на все возрастные категории жителей. Я считаю, что он очень функционален и сделан для людей!" – сказал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
"Пункт Несокрушимости", развернутый на базе маркет-молла "Даринок", возле станции метро "Лесная", рассчитан более 1000 мест, но, в случае необходимости, может принять и в несколько раз больше жителей Киева.
Кроме того, сюда можно приходить с домашними питомцами. С ними можно не только находиться в самом Пункте, но для четырехлапых даже отдельно создали зону для выгула.
Также можно воспользоваться спутниковым интернетом, который обеспечивает сеть из семи Starlink.
Автономное электроснабжение гарантируют 5 генераторов, совокупной мощностью 2 МВт. Поэтому даже в отсутствие электроэнергии здесь продолжают работать фуд-корты и кофейни.